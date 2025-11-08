VAIOの12.5型ノートPC「VAIO SX12(VJS127)」と14.0型ノートPC「VAIO SX14(VJS147)」が2025年9月に登場しました。GIGAZINE編集部では作業用PCの1台として「VAIO SX12(2020年10月発売モデル)」を使っているのですが、そろそろ新機種に交換する時期になってきたので、2025年モデルのVAIO SX12とVAIO SX14を借りてどちらが乗り換え先として適切か徹底検証することに。まずは、外観を詳しくチェックして大きさや搭載ポートなどをチェッ