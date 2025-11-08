アロウカMF福井太智が先制弾もオウンゴールを献上ポルトガル1部アロウカは現地時間11月7日にリーグ戦第11節でエストリウと対戦し、3-4で敗れた。先発したアウロカMF福井太智は前半5分に先制点となる今季初ゴールを決めたが、直後にオウンゴールを記録。現地メディアでは「天国から地獄へ転落」と報じられた。ダブルボランチの一角として出場した福井は開始5分、相手DFのクリアミスを見逃さず、ペナルティーアークの中から右足