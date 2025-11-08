警察によりますと8日午前5時すぎ、筑後市徳久の国道で、警ら中のパトカーが急ブレーキと急加速をする不審な車を発見しました。運転していた男の呼気を調べたところ基準値を超えるアルコールが検出されたため、警察は男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは八女市の自称教員、松尾洋一容疑者（64）です。松尾容疑者は警察に対し釣りに行く途中だったと話していて、「きのうの夕方、焼酎の水