水彩やアクリル絵の具を使うとき、意外と悩むのがパレット。高価なものを買うほどでもないけれど、しっかり使えるものが欲しい…そんな時にもダイソーが頼りになります。シンプルな丸型デザインで、混色用の大きなスペースと周囲に小さなスペースがたくさんついていて、絵の具のコントロールがしやすくて便利ですよ。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：絵の具用パレット（丸型、2枚）価格：￥110（税込）内容量：2枚入販売