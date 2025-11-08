阪神の高知・安芸秋季キャンプに合流したラファエル・ドリス投手が、ブルペンで「特別コーチ」を買って出た。来季2年目を迎える木下里都投手の背後で投球を視察し、ストレートやツーシームなどをチェック。通訳を交え、みっちり指導した。木下も、ボールを手に投げ方や軌道について教わり、飛躍の26年シーズンへ向けて貴重な時間を過ごした。