天皇皇后両陛下は「全国豊かな海づくり大会」に出席するため、三重県に向け出発されました。天皇皇后両陛下は、8日午前10時すぎ、東京駅から新幹線の特別列車で出発されました。名古屋を経由して三重県に入り、午後に鳥羽市の鳥羽水族館でラッコの水槽などを視察するほか、漁業関係者と懇談される予定です。9日は志摩市で開かれる「第44回全国豊かな海づくり大会」の式典に出席し、陛下がお言葉を述べられます。午後は、南伊勢町を