【ベレン＝大月美佳】ブラジル北部ベレンで開かれていた国連気候変動枠組み条約第３０回締約国会議（ＣＯＰ３０）の首脳級会合は７日、２０３５年までに水素や植物由来のバイオ燃料などの生産・利用量を２４年比で４倍以上に拡大する行動宣言に日本を含め１９か国が署名し、閉幕した。行動宣言は、議長国ブラジルが日本やイタリアとともに提案した。航空や船舶などの分野で水素やバイオ燃料といった「持続可能な燃料」の利用拡