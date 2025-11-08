2024年11月8日に公開された「劇場版『進撃の巨人』完結編THE LAST ATTACK」が、2026年1月16日より復活上映されることが決定した。また、1月9日より本シリーズ初となる、ドルビーシネマ版が先行公開される。【画像】全然違う！『進撃の巨人』通常版＆ドルビーシネマ版の比較カットドルビーシネマ版は、監督・林祐一郎、音響監督・三間雅文監修のもと、新規4K上映マスターを制作。4K HDRリマスタリング&ドルビーアトモスオー