俳優の桃井かおり（74）が6日、Instagramを更新。アメリカ・ロサンゼルス産の“高級食材”を使った手料理を披露した。【映像】桃井かおりの夫婦ショット＆愛妻料理2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは「#かおり飯」をつけ、「何でも作ります！と、旦那に言ったら野菜寿司!!」と夫のリクエストで作ったお寿司や、「旦那待望の鍋焼きうどん」とコメントした具だくさ