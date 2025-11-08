ブリヂストンが開発した次世代タイヤ「AirFree（エアフリー）」を装着した電気バス＝8日午前、富山市富山市とブリヂストンは8日、ブリヂストンが開発を手がけるパンクしない次世代タイヤ「AirFree（エアフリー）」を装着した電気バス型車両の実証実験の出発式を富山駅前で開いた。エアフリー装着車が一般客を乗せて公道を走るのは全国で初めて。タイヤ点検の手間を減らして車両の運行を効率化し、地域の移動手段確保への貢献を目