¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î²ÏÅÄÍÛºÚ¡Ê24¡Ë¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡Ø¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢È¯ÇäÆüÅöÆü¤Ç¤¢¤ë11Æü¸á¸å8»þº¢¤«¤éYouTube¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®Âè3ÃÆ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú°ìÍ÷¡Û40ËçÄ¶¡ª²ò¶ØºÑ¤ß¤ÎÆÃÅµ¡õÀè¹Ô¥«¥Ã¥ÈÇÛ¿®Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸ÂÄê¥Ý¥¹¥¿¡¼¡×¤È¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Æþ¤ê¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡×¤¬ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÉÕ¤¯¡£º£²ó¤ÎÆÃÅµ¤È¤Ê¤ëB3¥µ¥¤¥ºÀÞ¤êÌÜ¤Ê¤·¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢¼Ì¿¿½¸Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¡£Á¡ºÙ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ô¥å¥¢