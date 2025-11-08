冬型の気圧配置となった北日本では、けさにかけてまとまった雪が降り、札幌市でも今シーズン初めて積雪を観測しました。北海道では、冬型の気圧配置となり、上空に12月並みの寒気が流れ込んだ影響でオホーツクの紋別で午前7時までの24時間に29センチの雪が降りました。一方、札幌の中心部では、路面電車の軌道に積もった雪を除雪する「ササラ電車」が、昨シーズンより11日早く出動しました。札幌では、午前7時の時点で12センチの積