東京・三鷹市の京王井の頭線の線路内で枕木などが燃える火事があり、井の頭線の一部区間では上下線で運転を見合わせています。黒い煙の中から線路を覆い被さるように赤い炎が激しく立ちのぼっています。午前8時前、京王井の頭線の井の頭公園駅近くで、「線路の工事現場で枕木が燃えている」と119番通報がありました。消防車など21台が出動し、火は約2時間後に消し止められ、けが人はいませんでした。現場では午前1時から4時まで鉄