今年度、JR秋田支社管内で起きた列車とクマが衝突する事故が、過去最多ペースとなっていることがわかりました。JR秋田支社によりますと、今年度管内で起きた列車とクマが衝突する事故は先月19日時点で40件でした。昨年度は1年間で9件ですでに4倍余りになっています。これまでで最も多かった2023年度の同じ時期は33件で、これを上回るペースです。2023年度は1年間で46件で、JRの担当者は今年度この先さらに増えて年間の