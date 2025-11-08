大橋ちっぽけが、2026年にワンマンツアー『大橋ちっぽけワンマンツアー2026』を開催する。 （関連：ジャニーズWEST×アーティストの化学反応こやまたくや、大橋ちっぽけ、ズーカラデル……個性豊かな楽曲を歌いこなす技量） 本情報は、11月7日に初日を迎えた『大橋ちっぽけワンマンツアー2025「New Perspective」』東京公演にて発表されたもの。『ワンマンツアー2026』は、6月2