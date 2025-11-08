マレーシア入国管理局は、不法滞在の外国人に対する罰則金規定を試験的に導入する。滞在許可期間を超過した場合、現在は裁判後に処分が決定されていたものの、今後は90日以内の不法滞在であれば罰金刑のみが科される。不法滞在期間が30日以内では1日あたり30マレーシア・リンギット、31日以上60日以内では1,000マレーシア・リンギット、61日以上90日以内では2,000マレーシア・リンギットとなる。