LOTポーランド航空は、ワルシャワ〜ポルト線を2026年5月25日に開設する。夏スケジュール期間中は月・火・木・金・日曜の週5往復、冬スケジュール期間中は火・木・金・日曜の週4往復を運航sるう。機材はボーイング737-8型機を使用する。所要時間はワルシャワ発が4時間5分、ポルト発が3時間45分。LOTポーランド航空は、今年初めにリスボンに乗り入れており、ポルトガルの乗り入れ都市は2都市目となる。同路線はこの他に、ウィズ・エ