チェジュ航空は、大阪/関西〜ソウル/仁川線を冬スケジュールに1日最大7往復運航する。冬スケジュールからは1日3往復を増便した。日本と韓国を結ぶ航空会社では最多便数となる。2024年にチェジュ航空を利用して韓国を訪れた日本人のうち、大阪/関西発着が29.5％を占めた。大阪/関西にはこの他に、大阪/関西〜ソウル/金浦線を1日2往復、大阪/関西〜釜山線を週17往復運航し、1日最大11往復を乗り入れる。チェジュ航空では、「仁川〜大