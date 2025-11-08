キャセイパシフィック航空は、「香港リピーター割」を12月12日まで販売している。日本発の香港行きの往復航空券を2往復同時に予約すると、最大102,000円を割り引く。搭乗期間は10月23日から2026年3月31日まで、一部除外日あり。対象路線は東京/羽田・成田・大阪/関西・名古屋/中部・福岡・札幌/千歳〜香港線。東京/成田発の運賃の一例は、いずれも2往復でエコノミークラスが100,260円から、プレミアム・エコノミークラスが230,260