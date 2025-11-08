イベリア航空は、東京/成田〜マドリード線の運航再開から1周年を迎えた。週3往復を東回りで運航し、所要時間は東京/成田発が16時間、マドリード発が14時間。機材はビジネスクラス31席、プレミアムエコノミークラス24席、エコノミークラス293席の計330席を配置した、エアバスA350-900型機を使用する。同路線は、日本とスペインを結ぶ唯一の直行便として、2016年10月18日に開設。段階的に増便を行い、2020年6月にもデイリー化を発表