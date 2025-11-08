桑原は昨季の日本シリーズMVPにも輝いた（C）産経新聞社今季のFA有資格者が権利行使のための申請が10月31日からすでに始まっている。今季パ・リーグ2位の日本ハムからは内野手の石井一成がFA権を行使することを表明した。11月11日までに在籍球団に意思を伝えれば、翌12日に宣言行使選手として公示され、他球団と交渉が可能となる。【FA戦線2025】楽天則本・中日松葉がFA行使/阪神近本・巨人中川が熟考へ『今年FAしないのは選手と