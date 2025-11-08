◆第１５回みやこＳ・Ｇ３（１１月９日、京都・ダート１８００メートル＝１着馬にチャンピオンズＣの優先出走権）＝１１月８日、栗東トレセンＪＲＡ重賞２勝目を目指すラムジェット（牡４歳、栗東・佐々木晶三厩舎、父マジェスティックウォリアー）は坂路をキャンター。６４秒５―１５秒４で軽快な脚取りで駆け上がった。前走のコリアＣは３着に終わり、昨年の東京ダービー以来、７戦ぶりの白星を目指す。「加矢太がうまく仕上げ