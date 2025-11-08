お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之（47）が8日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に出演。現代用語の基礎知識選「2025T&D保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート語30について語った。5日にノミネート語30が発表され、「緊急銃猟/クマ被害」、「国宝（観た）」、「古古古米」、「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」、「ミャクミャク」などが選ばれ