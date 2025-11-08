阪神・藤川球児監督が７日、高知・安芸の秋季キャンプ地で報道陣にランチを差し入れした。「居酒屋駱駝（らくだ）」が提供する「かつおめし」で、しょうが醤油味のフレーク状のカツオ、高知特産のみょうが、ねぎがご飯にのった絶品グルメ。昨年の秋季キャンプ中に続き、２年連続で振る舞われた。「土佐勝男（かつお）飯」（税込１６８０円）として商品化され、公式オンラインショップ「Ｔ―ＳＨＯＰ」などで販売されている。