子どもたちの学校生活に役立ててもらおうと、県内の小・中学校などに雑巾が贈られました。県内の小・中学校や特別支援学校など74校に4000枚の雑巾を贈ったのは県法人会連合会女性部会連絡協議会です。県庁で贈呈式が行われ、女性部会の有川奈穂子会長から県に目録が手渡されました。雑巾が贈呈されるのは2025年で22回目です。(県法人会連合会女性部会連絡協議会・有川 奈穂子会長)「会員1人1人がミシンを使って手縫いで作っ