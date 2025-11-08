きのう夜、美唄市の国道12号で、車両6台が絡む事故があり運転手の女性1人が死亡しました。ブラックアイスバーンによるスリップが原因とみられています。ガードレールに衝突し、フロント部分が大破した車。乗用車と軽乗用車あわせて6台が絡む事故があったのは、美唄市光珠内北の国道12号の跨線橋です。きのう午後8時すぎ、事故の当事者から警察に通報がありました。この事故で、車を運転していた札幌市西区に住む