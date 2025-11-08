イングランド代表に初招集されたMFアレックス・スコット（ボーンマス）の経歴に、注目が集まっている。イギリスメディア『BBC』やイングランドサッカー協会（FA）の公式サイトが伝えた。2003年8月生まれのスコットは、イギリス本土の南に位置する王室属領で、フランスにほど近いチャンネル諸島の一角を成すガーンジー島の出身。人口およそ6万人（2022年）の離島で生まれたスコットは、4歳の時に地元のクラブでサッカーを始めた