「阪神秋季キャンプ」（８日、安芸市）阪神の藤川球児監督が８日、報道陣に高知名産の「土佐勝男飯」を差し入れした。昨秋のキャンプに続いて２年連続となる。高知市内に店舗がある「居酒屋駱駝（らくだ）」が提供する逸品。今年６月にはレトルトとして商品化。阪神の公式オンラインショップでも販売されている。