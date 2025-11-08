熊本県八代市で住宅と倉庫6棟が燃える火事がありました。2人が救急搬送されたほか、男性1人と連絡が取れなくなっています。8日午前9時頃、八代市東陽町小浦で「家の1室から火が出ている」と住民の男性から消防に通報がありました。消防によりますと木造平屋から出火して住宅2棟、倉庫3棟に燃え広がりました。 火元の家には3人が住んでいて、男女2人が煙を吸うなどして救急搬送されました。また、男性1人と連絡が取れておらず、