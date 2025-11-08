今日8日、北日本は寒気の影響で気温が低くなっています。東日本も冷たい空気が流れ込んでおり、昼間でも空気がヒンヤリ感じられるでしょう。日中の最高気温は、昨日7日より5℃前後低くなる所が多く、服装にお気をつけください。一方、西日本は、晴れて気温が上がっており、ポカポカ陽気の所が多くなりそうです。今日8日北〜東日本はヒンヤリ西日本はポカポカ今日8日は、北日本付近は冬型の気圧配置となっており、上空に寒気が