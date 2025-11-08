モントリオールアルファ・ロメオが1967年万国博覧会で名前のないコンセプトカーを展示した際、一般市民は開催都市にちなみ『モントリオール』と呼んだ。アルファ・ロメオはこの名称を量産バージョンに採用したが、コンセプトカーとは多くの点で異なっていた。【画像】見る人に強烈な印象を残すアルファ・ロメオ【ブレラとSZを詳しく見る】全41枚例えば、コンセプトの1.6L直列4気筒エンジンは廃止され、33ストラダーレに搭載され