洋菓子メーカー・モロゾフから、11月11日の「チーズの日」にあわせて、期間限定の「ラムレーズン＆バターチーズケーキ」が登場します。キャラメル風味のバタークリームにたっぷりのラムレーズンを合わせ、レモン香るデンマーク産クリームチーズケーキと重ねた濃厚な2層仕立て。たった3日間しか味わえない、贅沢なチーズケーキで