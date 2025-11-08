アメリカのトランプ大統領は7日、ウクライナでの停戦が実現しないことについて「根本的な問題は、ロシアがまだ戦争を止めたくないことだ」との見解を示しました。トランプ大統領：根本的な問題は、ロシアがまだ戦争を止めたくないことだ。だが、彼らは止めるだろう。トランプ大統領は7日ホワイトハウスでハンガリーのオルバン首相と会談しました。この席でトランプ大統領は10月にプーチン大統領とハンガリーの首都・ブダペストで会