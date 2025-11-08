7日夕方、鳥取県南部町の養豚場で発生した火災は、豚舎など6棟が全焼したとみられ、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。火事があったのは鳥取県南部町の養豚場「ファロスファーム西伯農場」です。消防によりますと、7日午後5時半頃、管理者や近隣住民から「豚舎が燃えている」などの通報が複数ありました。およそ15時間半後の8日午前9時前に鎮火が確認されましたが、焼け跡からは、年齢・性別不明の1人の遺体が見つかりました。