国内の学生カテゴリーでは初の柔道男女混合団体で戦う「IKAI Christmas CUP 第1回全日本学生柔道男女混合団体大会」が、12月20、21日に静岡県沼津市で開催される。五輪は2020年の東京五輪から採用されている形式で、日本は昨年のパリ五輪でフランスに敗れて銀メダルとなり大きな注目を集めた。チームは男子3名・女子3名の計6名で構成され、男子は73kg以下、90kg以下、90kg超、女子は57kg以下、70kg以下、70kg超の階級別による