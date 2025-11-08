家庭の事情のために参加が遅れていた巨人の岡本和真内野手（29）が8日、野球日本代表「侍ジャパン」の強化合宿に合流した。前日7日に宮崎入りし、この日から練習に参加。ウオーミングアップ前には、同じ1996年生まれのソフトバンク野村勇内野手（28）や松本裕樹投手（29）らとあいさつを交わしていた。投内連携では、一緒に一塁のポジションに入った野村と談笑する場面も。10日は広島と練習試合が組まれているが、井端弘和監