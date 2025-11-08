なじみ深い曲で生演奏の魅力を味わう「第40回名曲コンサート」が23日午後3時、福岡県筑紫野市の市文化会館で開かれる。テーマは「ミュージカルとオペラの祭典」。第1部は、九州交響楽団などの奏者でつくる「アンサンブル福岡」と、地元福岡の合唱グループ「クール・パンセ」が協演。ミュージカル「マイフェアレディ」の曲を届ける。曲間は、ともにナレーションなどで活躍する鶴賀皇史朗がヒギンズ役、尾鍋斐沙奈がイライザ役と