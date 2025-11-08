7日午後10時20分ごろ、埼玉県東松山市松山の県道で「車と自転車の事故があり、車が立ち去った」と目撃者から119番があった。東松山署によると、車が前を走っていた自転車の男子高校生（18）＝同県＝に追突し、高校生は頭にけがをして意識不明の重体となった。車は現場から立ち去り、署がひき逃げ事件として捜査している。現場は片側1車線の直線道路。