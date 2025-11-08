ヒコロヒー（36）が、7日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。2人の恩人に感謝した。今回はMCの有田哲平（54）、小峠英二（49）、Aぇ！group佐野晶哉（23）とともに横浜市の野毛町ではしご酒。ヒコロヒーは「いちばん最初にオーディションを通って、初めてテレビのレギュラーをもらえたのが『有田ジェネレーション』」と、有田と小峠が出演していた番組だったことを明かした。「初めて私が出さ