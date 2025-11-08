県内の人口が48年ぶりに109万人を下回ったことが分かりました。県が発表した10月1日時点の人口推計によりますと県内の人口は108万9858人となりました。109万人を下回るのは1977年以来、48年ぶりです。前月比では輪島市、七尾市など13の市町で減少し、金沢市、野々市市など6つの市町で増加しています。また、県内では去年元日の地震以降、人口の流出が加速していて、震源に近い輪島市ではこの1年9か月でおよそ3200人減少し、1万8700