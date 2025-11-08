女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が自撮りのオフショットを公開して話題になっている。８日までに更新した身のインスタグラムに、ゆる巻きヘアの自撮り姿やハーフアップ姿など３枚の写真をアップした。この投稿に「お人形さんみたい可愛いすぎる」「今日も世界一可愛いくて本当にありがとうね」「デコ出し可愛いです」「超かわちいー」「かわいいって声出ちゃった」「ひーーーーー！可愛、、、、