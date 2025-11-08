日本維新の藤田文武共同代表が８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」に出演。批判を浴びている会見中の自身の態度について謝罪した。藤田氏をめぐっては赤旗日曜版（１１月２日号）が２９日配信の電子版で、「スクープ維新・藤田共同代表重大疑惑公設秘書側に公金二千万円『身を切る』どころか身内へ税金還流」と題し、藤田氏の公設秘書の会社にビラ印刷代を支出していたことを報じた。藤田氏は