地元企業の社員や地域住民らがきょう金沢市内で海岸林の整備活動を行いました。海岸林は海からの潮風や砂、高波を防ぐ目的で植えられた人工林で住宅や田畑を守る役割があります。この整備活動はコマツ金沢工場の社員と地域住民らが金沢市の森の推進事業を活用し地域貢献活動の一環として毎年、取り組んでいます。きょうはおよそ100人が参加しクロマツの根本を覆う雑草を鎌で刈り取るなどして海岸林の環境を整えていきました。この