今年もさまざまなドラマが生まれたプロ野球のドラフト会議。11月7日（金）に放送されたスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』では、元千葉ロッテマリーンズの里崎智也がドラフト指名にまつわる驚きの裏話を語っている。【映像】「朝イチに家に銀行の人が…」ドラフト指名翌日の“銀行員ラッシュ” 里崎智也の母が目撃した衝撃光景1998年のドラフト会議で千葉ロッテマリーンズから2位指名されプロ入りした里崎。当時を振り返り、