11月8日に放送される『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（フジテレビ系）で、山田涼介が4つの“奇妙な”短編ドラマの1つ『止まらなければ生きられないゲーム』に出演する。脚本は韓国の制作会社WEMADとの共同開発によるもの。日韓のクリエイティブが融合したこの一作は、シリーズの転換点であり、山田にとっても俳優としての新境地を示す挑戦作となる予感を漂わせている。 参考：山田涼介、理想の教師像は八