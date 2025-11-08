11月15日(土)午前10時30分から11時25分【出演者】MC：ヒロミ、小泉孝太郎VTR：街ゆく人々の「オー！マイゴッド」■世界各地を飛び回り撮影した航空写真は250万枚以上！航空写真の第一人者、ルーク・オザワさんが登場！14歳で初めて乗った飛行機に魅了されて以来、飛行機と向き合い続けて52年！いまや大手航空会社からの信頼も厚い、航空写真家の神、ルーク・オザワさん。そんな神の貴重な撮影現場に密着。飛行機を撮るための並々