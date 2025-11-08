MLBは7日（日本時間8日）、ヤクルトからポスティングシステムでメジャー移籍を目指す村上宗隆内野手を全球団に契約可能選手として通知した。交渉期限は12月22日17時（同23日7時）までとなっている。公式放送局『MLBネットワーク』は同日、村上について特集。契約の規模や移籍先の候補、懸念点などを取り上げた。 ■三振の多さには懸念を示すも…… 『MLBネットワーク』のトーク番組「MLBトゥナイト」は