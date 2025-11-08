〈「天井までゴミぎっしり」「リンゴが親指大にしぼんでいて…」ゴミ屋敷の清掃業者が明かす“忘れられない壮絶現場”たち〉から続く 「床から天井まで、ゴミがぎっしり埋め尽くされた家」「1LDKにゴキブリ約1000匹」――年間5000件ほどのゴミ屋敷清掃に当たっている、ゴミ屋敷専門パートナーズ。この8月、同社が実際に清掃した現場・依頼者のエピソードを基に漫画化した書籍『ゴミ屋敷専門パートナーズの現場日報 レベルMAX