5日、韓国・釜山に入港した米軍の原子力空母ジョージ・ワシントン（聯合＝共同）【北京共同】北朝鮮の努光鉄国防相は米韓空軍の合同訓練や、米軍の原子力空母ジョージ・ワシントンを中心とする第5空母打撃群が最近、韓国南部釜山に入港したことに反発する談話を出した。「米国の敵意を理解した」とし「敵の威嚇に一層、攻勢的な行動を示す」として軍事的な対抗措置を予告した。朝鮮中央通信が8日報じた。談話は7日付。日本政府