【モデルプレス＝2025/11/08】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が11月6日、自身のInstagramを更新。子どもたちの日常風景を公開し、反響が寄せられている。【写真】庄司智春「息子さん雰囲気そっくり」長男＆長女の姿◆庄司智春、子どもたちの生活を公開庄司は「長男が長女の算数の宿題教えてあげてた」とつづり、娘に寄り添い教える息子の姿を披露。「なんて微笑ましいんだ。いつも喧嘩してるけど」「嬉しくなってつい写真撮って